После выборов в Конгресс США президент Дональд Трамп созвал специальную пресс-конференцию, чтобы подвести неоднозначные итоги для республиканцев и вновь разругался с прессой.

Больше всего досталось каналу CNN и его журналисту Джиму Акосте.

Трамп вышел из себя когда ему начали задавать неудобные вопросы о мигрантах. Журналист CNN назвал их опасными и рискованными, в ответ же Трамп "приказал репортеру сесть".

"Честно говоря, дайте мне управлять страной. Вы заведуете CNN, и если бы делали это хорошо, рейтинги были бы лучше. Сядьте. Когда вы передаете фейковые новости, а CNN часто так делает, вы действуете как враги народа. CNN должен стыдиться того, что вы на них работаете. Вы грубая, ужасная личность, вы не должны работать на CNN", - заявил Трамп.

В итоге Джим Акоста был временно лишен пропуска в Белый дома после перепалки с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, грозит ли Трампу импичмент после выборов в Конгресс и чего ждать Украине.