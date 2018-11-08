Заместитель департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко прокомментировал обвинения в приставаниях, а также угрозах девушке. Напомним, сегодня студентка Наталья Бурейко опубликовала часть переписки с Варченко в социальной сети с требованиями сексуального контакта, а затем угрозами.

По словам Бурейко, с Варченко она познакомилась в соцсети для знакомств Tinder. После отказа в интиме Варченко якобы угрожал ей судьбой Екатерины Гандзюк и прислал куриные лапки в красивой коробке.

В соцсети восприняли этот случай неоднозначно, многие поверили, что сотрудник МВД может таким образом выражаться и действовать, другие вспомнили, что Александр Варченко является мужем первого заместителя главы Госбюро расследований Ольги Варченко.

"Страна" писала, что учитывая, что внутри ГБР идет сейчас война между руководителем Госбюро Трубой (считается человеком Пашинского и Турчинова) и частью других высокопоставленных сотрудников, включая Варченко (ориентируется на Банковую), нельзя исключать, что появление этой информации - часть этой войны.

Сам Александр Варченко в ночь на 8 ноября опубликовал в Facebook пост, где говорит, что 7 ноября он и его семья подверглась "чудовищной информационной атаке".

"Я, Александр Варченко никогда не был знаком и не вёл никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко. Не исключаю, что хакерами был создан аккаунт с использованием моих фотографий и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко. Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена, Ольга Варченко занимает пост первого заместителя Главы Госбюро расследований и многим стала костью в горле. О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало", - написал он.

Варченко заявил, что уже подал заявление в полицию и готов дать исчерпывающие показания.

"Я люблю свою семью и не позволю никому использовать мое имя в целях подлых провокаций", - резюмировал он.

Фото: .facebook.com/

Как сообщала "Страна", прием с обвинениями в домогательства ранее уже использовался для дискредитации украинских политиков. Например - экс-министра финансов Украины Данилюка.

Ранее главред "Медузы" Колпаков сложил с себя полномочия из-за обвинений в харрасменте.