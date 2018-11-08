Следствие на данный момент не получило объективных данных о ненадлежащем качестве минометов М 120-15 "Молот", сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как сообщается на странице прокуратуры в Facebооk, военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 "Молот".

"Продолжается комплексная военная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.

"В данный момент объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, следствие не получило", - сказано в сообщении военной прокуратуры.

По версии следствия, в настоящее время одной из главных причин разрыва миномета "Молот" являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

Фото: https://www.facebook.com/vpcru/

Как сообщалось, в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 223-м Ровенском общевойсковом полигоне 6 июля произошел разрыв 120-мм миномета "Молот" разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ПАО "Маяк", в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановке учений. Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии.

23 сентября двое украинских военнослужащих получили телесные повреждения в результате взрыва мины в канале ствола миномета на территории одной из воинских частей в Донецкой области.

Как сообщала "Страна", миномет "Молот" отправили на еще одну экспертизу после взрыва на Ровенском полигоне.

В свою очередь, Счетная палата Украины также намеревалась проверить изготовителя 120-мм миномета "Молот" - ПАО "Маяк".