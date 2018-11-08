В среду, 8 ноября, чемпионы Украины сыграли в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов против Манчестер Сити в Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили гостей на домашнем стадионе со счетом 6:0.

Успехом против "Шахтера" футболисты "Манчестер Сити" на 99% гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Горняки" занимают четвертую строчку в группе, но все еще сохраняют шансы на выход из группы.

В первом тайме матча в Манчестере зрители увидели два гола и один невероятный пенальти.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2



После перерыва чемпионы Англии забили четырежды, включая еще один точный удар по свистку с 11-метровой точки. Счета 3-0 добился Рахим Стерлинг на 48-й минуте матча.

Габриэль Жезус с пенальти на 72-й минуте забил четвертый гол. Пятый влетел от Рияда Мареза на 84-й.

Финальную точку на 92-й минуте игры поставил, оформив хет-трик, Габриэль Жезус.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Как сообщала "Страна", отказавшийся уходить из английского клуба летом Александр Зинченко сыграл полный матч Лиги Чемпионов в составе "Манчестер Сити".

Напомним все результаты и положение команд после четвертого тура. В параллельном матче группы "F" футболисты "Лиона" дома сыграли вничью с игроками "Хоффенхайма" 2:2.

27 ноября Лион примет Манчестер Сити, а Хоффенхайм - Шахтер и 12 декабря Шахтер сразится с Лионом в Харькове, Манчестер Сити с Хоффенхаймом в Манчестере.