Украинская певица Ани Лорак показала новое фото со своей дочкой Софией. На опубликованном в Instagram снимке артистка и ее ребенок появились в похожих образах - джинсах и белой футболке. Интересно, что на безымянном пальце Ани Лорак видно обручальное кольцо.

Фото: instagram.com/anilorak/

Предполагают, что это фото - архивное. Подписчикам певицы понравилось такое семейное фото певицы: "Красавицы", "Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", "Хорошее фото, но где снимки с мужем".

Ранее сообщалось, что супруга Ани Лорак - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с мужем. Также подписчики заметили, что Лорак сняла обручальное кольцо.

Как сообщала "Страна", к выходу в прокат "Богемской рапсодии" Ани Лорак вместе с музыкантами со всего мира исполнила хиты Queen.