В течение следующей дюжины лет стоимость мирового туристического рынка вырастет до 2,6 триллионов долларов, а путешествовать в другие страны будут примерно 2,4 миллиарда людей ежегодно по всему миру.

Об этом, как пишет Newsweek, говорится в отчете исследовательской группы Euromonitor International, который был представлен на туристический конференции в Лондоне.

Эксперты компании прогнозируют, что регион Дальнего Востока ждет туристический бум в следующем десятилетии. И больше всего выигрывает именно Китай.

"Туризм – важный столп китайской экономики. В стране много инвестиций идут именно на улучшение инфраструктуры и стандартов, а также на дружественные к туристам политические подходы и инициативы», - отметил аналитик Euromonitor International Вутер Гиртс. Из-за роста экономик и среднего класса в Азии китайские туристические точки, такие как Великая стена, Запретный город в Пекине и футуристический центр Шанхая, станут еще более популярными. По мнению экспертов, рост туризма в регионе в основном будет происходить за счет увеличения числа путешественников из дальневосточных стран. Так что оживление туристической активности в Азии фактически будет внутренним.

Cегодня же Китай остается самой населенной страной мира и занимает четвертое место среди популярных туристических направлений. В 2016 году он принял 59 миллионов путешественников. Только Испания (75,6 миллионов туристов), США (75,6 миллионов туристов) и Франция (82,6 миллионов туристов) привлекают больше людей.

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