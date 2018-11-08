Модель Сибел Демиралп, получившую в 2016 году титул "Королевы Евразии", отправили в тюрьму за похищение предпринимателя в Турции.

25-летняя девушка действовала в составе банды, участники которой также оказались за решеткой.

Красавица познакомилась с бизнесменом в интернете. После недолгого общения "королева" предложила ему встретиться, однако по указанному адресу коммерсанта ждали пятеро мужчин. Жертву избили и раздели, а потом сфотографировали.

Фото: dailystar.co.uk

За эти фотографии злоумышленники требовали £34 тысячи, сообщает The Daily Star. Пострадавший деньги отдал, но вскоре написал заявление в полицию. Злодеев поймали, все они получили длительные сроки заключения. Демиралп, расплакавшуюся в суде, отправили в колонию на 13 лет.

Как сообщала Страна, банда грабителей-иностранцев пыталась скрыться от полиции Киева, протаранив 10 автомобилей.

Мы писали, что в Одессе вооруженная банда напала на инкассаторов и со стрельбой похитила 200 000 гривен.

Ранее в Киеве банда экстрасенсов выманивала десятки тысяч долларов за магические ритуалы.