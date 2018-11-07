Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении иранского банка, закрывшегося шесть лет назад, и затонувшего иранского судна.

"США внесли [в список санкций] банк, который закрылся шесть лет назад, и судно, которое затонуло в прошлом году, что широко освещало телевидение", - написал Зариф на странице в Twitter.

Фото: twitter.com/JZarif

Как указывает во вторник телеканал PressTV, затонувшим судном, о котором упомянул Зариф, является нефтеналивной танкер SANCHI. Шедший под флагом Панамы иранский танкер SANCHI потерпел бедствие 6 января после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. В результате иранское судно загорелось и затонуло, все члены экипажа погибли.

По данным PressTV, речь также идет о закрывшемся в 2012 году иранском банке Tat Bank.



8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.

Напомним, Нефть Brent упала в цене до летнего уровня из-за спасательного круга США, брошенного Ирану.

Также в МИД Германии предупредили, что не станут поддерживать санкции США против Ирана



