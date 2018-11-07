37-летний пьяный водитель ВАЗ 2121 (Нива) так спешил на день оождения сына, что сбив вблизи выезда из Яготина насмерть женщину, даже не предоставил ей первую помощь и скрылся.

Все это видела еще одна женщина-свидетель, которая в темноте успела разглядеть машину и сообщила правоохранителям, передает полиция.

Водитель приехал домой, бросил машину во дворе и пошел дальше праздновать, однако, через несколько часов был задержан. Проводятся экспертизы.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания и дает показания. Кстати, полиция устанавливает личность погибшей женщины. По словам опрошенных местных жителей, она не местная. Была с дорожной сумкой.

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