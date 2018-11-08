В среду, 7 ноября, на стадионе в Манчестере местный "МанСити" и украинский "Шахтер" сыграли в четвертом туре Лиги Чемпионов.

Англичане выходили на поле в ранге лидеров группы F. В их стартовом составе впервые в нынешнем сезоне Лиги чемпионов значился воспитанник "горняков" Александр Зинченко.

Чемпионы Англии завладели инициативой с первых минут. Их прессинг у самой штрафной Шахтера не позволял "горнякам" привычно разгонять атаки со своей половины.

Счет уже на 13-й минуте встречи открыл Давид Силва. После передачи Мареза полузащитник МанСити результативно нашелся перед воротами Пятова.



Хет-триком у хозяев поля отличился бразильский нападающий Габриэл Жезус, забив два гола с пенальти, причем один из них был назначен скандально известным венгерским арбитром Виктором Кашшаи после падения в штрафной "Шахтера" Рахима Стерлинга без касания его футболистом соперника.

Второй гол провел черту под матчем. После перерыва "Манчестер Сити" забил еще четырежды. Дважды отличился все тот же Жезус. По разу забили Марез и Стерлинг.

В параллельном матче "Лион" упустил на своем поле победу в матче с "Хоффенхаймом". Французы выигрывали после первого тайма 2:0, но матч закончился со счетом 2:2.

Таким образом горняки остались на четвертом месте в группе F с двумя очками. После 4 туров "Ман Сити" лидирует в группе с 9 очками, "Лион" набрал 6 очков, "Хоффенхайм" – 3 очка и в активе "Шахтера" пока 2 очка.

Тем не менее, украинская команда сохраняет шансы на продолжение борьбы даже в Лиге чемпионов - для выхода в весеннюю часть турнира сильнейших команд Европы дончанам необходимо обыгрывать в гостях "Хоффенхайм" и дома "Лион".

27 ноября Лион примет Манчестер Сити, а Хоффенхайм - Шахтер и 12 декабря Шахтер сразится с Лионом в Харькове, Манчестер Сити с Хоффенхаймом в Манчестере.

В случае 100% результата подопечные Паулу Фонсеки могут претендовать даже на выход в следующий раунд Лигу Чемпионов, но не все зависит от горняков теперь - нужно, чтобы все матчи выиграли и подопечные Гвардиолы. Или хотя бы отобрали очки у Лиона при победе над немецкой командой. Ввиду таких раскладов, борьба украинской команды за третье место в группе и выход в весеннюю часть, но уже Лиги Европы выглядит много более вероятной.

Как сообщала "Страна", Харьков подаст заявку на право проведения Суперкубка УЕФА-2021. В УЕФА и ФИФА отметили высокое качество организации международных поединков в столице Слобожанщины.

Напомним, что 5 ноября великий футболист и обладатель Золотого мяча Олег Блохин отметил свой 66-й день рождения.