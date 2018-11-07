Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Барака Обаму в захвате Российской Федерацией Крымского полуострова.

Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, которая транслировалась на сайте Белого дома. Он снова подчеркнул, что провел очень хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июня в Хельсинки.

По его словам, на этой встрече было уделено много внимания обсуждению вопросов по безопасности, и в частности о ситуации в Сирии и Украине.

"О том факте, что президент Обама позволил, чтобы довольно значительная часть Украины была захвачена", - заявил Трамп. При этом журналисты уточнили, что Крым аннексировал президент России Владимир Путин.

"Это был режим президента Обамы, это делал президент Обама, правда? Это не я делал... Это был президент Обама, кто позволил этому случиться. Это никак не связано со мной", - отметил Трамп.

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