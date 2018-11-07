Чемпион мира WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою против обладателя титула WBO Хосе Педрасы.

Фото: instagram.com/lomus_17

На своей странице в Instagram чемпион показал, как проводит тренировки на пляже. Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке.

Это будет первый в карьере объединительный поединок 30-летнего украинца. На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком дивизионе.

Как сообщала "Страна", как спецназ задерживал вице-президента Федерации бокса Киева Николая Щура.

Мы писали, что накануне 56-го Конгресса WBC Усик отдал Кубок Мохаммеда Али в Зал украинского бокса

Ранее федерация бокса Украины открестилась от "боксера" Островского, сбившего девочку в Киеве