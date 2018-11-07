В среду, 7 ноября, Манчестер Сити и Шахтер встретились в ответном поединке в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. "Страна" ведет онлайн матча. После первого тайма счет - 2:0 в пользу "горожан". Если Манчестер Сити сегодня одержит победу, а Хоффенхайм проиграет Лиону, то англичане досрочно выйдут в плей-офф.

На 13-й минуте оставшийся один перед воротами "горняков" Давид Силва забил после прострела Мореза с правого фланга.

Фото: ФК Манчестер Сити

На 23 минуте полузащитник Ман Сити Рахим Стерлинг ворвался в штрафную, споткнулся и упал. Арбитр Кашшаи, который запомнился украинским болельщикам тем, что во время Евро-2012 не засчитал гол Марко Девича англичанам и сборная оказалась за бортом турнира, назначил пенальти. Форвард Манчестер Сити Габриэль Жезус реализовал пенальти на 24-й минуте.

Напомним, что в составе англичан на поле вышел бывший игрок Шахтера Александр Зинченко.

Как сообщала "Страна", перед матчем наставник горняков Паулу Фонсека заявил, что скандал вокруг английского клуба не повлияет на его игру.