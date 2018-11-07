Ректору Московской духовной академии отказали во въезде в Украину на торжества в честь Нестора Летописца
Ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию не разрешили въезд в Украину.
Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил в своем Тelegram-канале председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Ректора Московской Духовной Академии, архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской Духовной Академии, который теперь пройдет без него. Ждем подробностей", - написал Легойда.
Актовый день в КДАиС будут отмечать 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца.
Как сообщала "Страна", ранее в РПЦ прокомментировали призыв Порошенко к УПЦ покинуть Украину.
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