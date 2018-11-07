Во Львове на железнодорожном вокзале трое неизвестных отобрали у гражданина 100 долларов и 200 злотых, угрожая пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

"Инспекторы немедленно бросились на поиски злоумышленников и уже через несколько минут на улице Городоцкой обнаружили подозрительных мужчин. Последние, увидев служебный автомобиль, бросились врассыпную, и патрульные оперативно их догнали. Один из беглецов даже успел залезть на дерево, прячась между ветками и на просьбу полицейских быстро спустился вниз", - говорится в сообщении.

Фото: patrol.police.gov.ua

У одного из них обнаружили денежные средства в иностранной валюте, которые могли принадлежать заявителю.

Впоследствии пострадавший самостоятельно указал, что именно задержанные лица отобрали у него деньги.

Предполагаемых нападавших задержали, на место прибыла следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия.

Как сообщала "Страна", в Киеве грабители напали на директора страховой компании и отобрали у него 200 тысяч гривен.

Ранее в центре Киева грабитель попытался сбежать с украденной сумкой, но сломал ногу.

Также в Киевской области грабители избили мужчину, чтобы слить из его авто 15 литров бензина.