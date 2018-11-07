Манчестер Сити и Шахтер, которые сыграют матч в Лиге чемпионов сегодня вечером, назвали свои составы. "Страна" ведет онлайн матча.

В стартовом составе Манчестер Сити впервые в Лиги Чемпионов выйдет Александр Зинченко.

Манчестер Сити: голкипер: Эдерсон; защитники: Уокер, Стоунс, Лапорт, Зинченко; полузащитники: Фернандиньо, Д.Сильва (к), Б.Силва; нападающие: Стерлинг, Марез, Жезус.

В резерве у Хосепа Гвардиолы: Мурич, Данило, Гюндоган, Делф, Отмаенди, Агуэро, Зане.

Шахтер: голкипер: Пятов, защитники Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили; полузащитники: Степаненко, Майкон - Болбат, Коваленко, Тайсон, нападающий Мораес.

Паулу Фонсека также готов выпустить таких игроков как: Шевченко, Бутко, Хочолава, Кайоде, Дентиньо, Патрик, Нем.

Фото: ФК Шахтер

Ранее мы писали, как Александр Зинченко взял интервью у Андрея Ярмоленко, а тот его потроллил из-за тщеславия.

Также мы писали, что перед игрой с Манчестер Сити бразильцы Шахтера рассказали УЕФА как им играется и живется в Украине.