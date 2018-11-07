В России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщается на официальной странице Объединенной авиастроительной корпорации в Facebook.

В июле заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал, что ПАК ДА построят с применением стелс-технологий, которые снижают видимость самолета на экранах радаров.

Работы по модернизации и развитию этого уникального комплекса находятся на особом контроле у верховного главнокомандующего и министра обороны, которые посетили авиационный завод в Казани.

Фото: Министерство Обороны России

За счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, восстановления производства самолетов Ту-160М усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил.

В октябре на сайте госзакупок объявили тендеры на опытно-конструкторские работы по двигателю авиационного комплекса.

По заявленным требованиям, основная и дублирующая электронные системы двигателя должны будут обеспечить полет бомбардировщика продолжительностью до 30 часов.

Системы топливопитания и гидромеханического регулирования должны работать при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g и при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия. Минимальный срок службы изделия должен составлять 12 лет с возможностью продления срока эксплуатации до 21 года.

Отдельно отмечено, что двигатель должен быть устойчив к воздействию поражающих факторов ядерного оружия.

В начале года занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин выразил надежду, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации начнут испытывать на рубеже 2023-2024 годов. По его словам, уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Путин рассказал об ответном ядерном ударе России, а также о том, что взорвавшийся над военной базой США метеорит едва не вызвал ядерный Апокалипсис.