На конкурсе красоты Miss BumBum 2018 в Бразилии, где выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, произошла драка между участницами.

Как сообщает The Sun, конфликт начался после награждения победительницы – 31-летней модели и танцовщицы Эллен Сантаны. Соперница Эллен – 27-летняя массажистка Алини Ува сорвала с победительницы наградную ленту и надела ее на себя.

Между девушками возникла потасовка. Ува, как отмечается, кричала сопернице, что конкурс - фарс, и что победительница увеличила свои ягодицы хирургическим путем.

Видео: youtube.com

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