Сотрудники Государственной налоговой администрации Польши из Прикарпатья изъяли рекордную контрабанду свыше 275 кг необработанного янтаря, который пытался ввезти на территорию Польши гражданин Украины в пограничном пункте пропуска в Корчевой. Об этом сообщает Польское Радио.

По словам спикера Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдиты Хабовской, янтарь обнаружили в частном автомобиле на польской регистрации, за рулем которого был гражданин Украины.

"Во время контроля сотрудники обнаружили конструкторские изменения в автомобиле, которые были использованы для контрабанды. В общей сложности мы нашли более 275 кг нешлифованного янтаря", – добавила Хабовская.

По ее оценкам, на перевозку такого количества янтаря предусмотрен налог на добавленную стоимость в размере более 63 тыс. злотых (более 14 тыс. евро).

Фото: youtube.com

Отмечается, что с начала 2018 года во время контроля в польско-украинских пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве была изъято контрабанда примерно 600 кг янтаря. В 2017 году количество незаконного товара составила 424 кг янтаря.

Как сообщала "Страна", на Житомирщине двое мужчин добывали янтарь собственными экскаваторами.

Ранее мы писали, что контрабандный янтарь везли в Польшу в бензобаке.

Также мы рассказывали, что пограничники нашли 17 тысяч пачек сигарет в трех вагонах с рудой, которые шли в Польшу.