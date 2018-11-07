На прощание посол Венгрии пожелал украинцам мира и взаимопонимания
Посол Венгрии Эрно Кешкень опубликовал свое послание Украине в честь завершения дипломатической миссии в Киеве. Он пожелал Украине мира, взаимопонимания в обществе и экономического процветания.
Также венгерский дипломат выразил надежду, что Украина будет развиваться по демократическому пути развития.
"Дорогие украинские друзья и знакомые!
Закончив свою четырехлетнюю службу в Украине, сегодня я уезжаю из страны. За эти 4 года мы много работали вместе с Вами для развития венгерско-украинских отношений. Надеюсь, что наши двусторонние отношения в будущем будут улучшаться!
Желаю Украине мира, взаимопонимания в обществе и экономического процветания! Надеюсь, что Украина будет двигаться по демократическому пути развития!
До встречи!", - указано на его странице в Фейсбук.
Кешкень завершил свое пребывание в Украине в понедельник, 5 ноября.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 октября 2018 года сообщил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман (разрешительный документ) на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине.
"Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем, и мне даже Петер Сийярто (глава МИД Венгрии - Прим.Ред.) сказал, что он уже активно изучает украинский. То есть с назначением посла вопросов нет", - сказал Климкин во время своей поездки в Ужгороде.
По информации СМИ, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто.
Фото: facebook.com/erno.keskeny.7
Как сообщала "Страна", Венгрия переименовала "министра по Закарпатью" в длинную должность "министра Карпатского бассейна". Теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.
Напомним, что в Венгрии заявили, что не собираются захватывать Закарпатье.