Посол Венгрии Эрно Кешкень опубликовал свое послание Украине в честь завершения дипломатической миссии в Киеве. Он пожелал Украине мира, взаимопонимания в обществе и экономического процветания.

Также венгерский дипломат выразил надежду, что Украина будет развиваться по демократическому пути развития.

"Дорогие украинские друзья и знакомые!

Закончив свою четырехлетнюю службу в Украине, сегодня я уезжаю из страны. За эти 4 года мы много работали вместе с Вами для развития венгерско-украинских отношений. Надеюсь, что наши двусторонние отношения в будущем будут улучшаться!

Желаю Украине мира, взаимопонимания в обществе и экономического процветания! Надеюсь, что Украина будет двигаться по демократическому пути развития!

До встречи!", - указано на его странице в Фейсбук.

Кешкень завершил свое пребывание в Украине в понедельник, 5 ноября.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 октября 2018 года сообщил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман (разрешительный документ) на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине.

"Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем, и мне даже Петер Сийярто (глава МИД Венгрии - Прим.Ред.) сказал, что он уже активно изучает украинский. То есть с назначением посла вопросов нет", - сказал Климкин во время своей поездки в Ужгороде.

По информации СМИ, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто.

Фото: facebook.com/erno.keskeny.7

Как сообщала "Страна", Венгрия переименовала "министра по Закарпатью" в длинную должность "министра Карпатского бассейна". Теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

Напомним, что в Венгрии заявили, что не собираются захватывать Закарпатье.