Исполняющая обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила про рост фейковых новостей в соцсетях и СМИ, от которых нужно постоянно "прививаться" и тренировать критическое мышление. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Cупрун заявила, что фейковой была новость о якобы поступлении дорогостоящих лекарств в Украину при помощи дипломатической почтой без проверки и регистрации.

Также она перечислила некоторые признаки заведомо ложной информации:

ссылки на вымышленные исследования;

отсутствие ссылок на источники информации;

очень заметные логические ошибки;

очевидные предубеждения;

сокрытие данных, противоречащих выводу;

однобокое освещение вопроса, нет ни одного упоминания об альтернативных теории;

выводы базируются на сложившихся традициях или практиках;

апелляция к эмоциям;

использование шаблонов.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда должны быть максимально вооруженными логикой, критическим мышлением и надежными инструментами для проверки фактов. Не пренебрегайте ни одной возможностью чтобы потренировать свою способность критически мыслить!", - написала Супрун.

Она также анонсировала бесплатный онлайн-курс от VoxCheck и EdEra "Фактчек: Доверяй-проверяй", который пройдет 15 ноября. На нем эксперты расскажут о главных признаках фейка, дадут советы как проверить сомнительную информацию и правдивость фото или видео, а также разберут некоторые украинские новости.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала в отчете Freedom House Украина названа "частично свободной" в том числе из-за борьбы с фейковыми новостями как повод.

Напомним также, что Google, Facebook и Twitter выступят единым фронтом против фейковых новостей в Европе.