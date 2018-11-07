Прививки от лжи и критическое мышление. У Супрун рассказали, как будут бороться с фейками
Исполняющая обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила про рост фейковых новостей в соцсетях и СМИ, от которых нужно постоянно "прививаться" и тренировать критическое мышление. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Cупрун заявила, что фейковой была новость о якобы поступлении дорогостоящих лекарств в Украину при помощи дипломатической почтой без проверки и регистрации.
Также она перечислила некоторые признаки заведомо ложной информации:
- ссылки на вымышленные исследования;
- отсутствие ссылок на источники информации;
- очень заметные логические ошибки;
- очевидные предубеждения;
- сокрытие данных, противоречащих выводу;
- однобокое освещение вопроса, нет ни одного упоминания об альтернативных теории;
- выводы базируются на сложившихся традициях или практиках;
- апелляция к эмоциям;
- использование шаблонов.
"Сейчас мы находимся в ситуации, когда должны быть максимально вооруженными логикой, критическим мышлением и надежными инструментами для проверки фактов. Не пренебрегайте ни одной возможностью чтобы потренировать свою способность критически мыслить!", - написала Супрун.
Она также анонсировала бесплатный онлайн-курс от VoxCheck и EdEra "Фактчек: Доверяй-проверяй", который пройдет 15 ноября. На нем эксперты расскажут о главных признаках фейка, дадут советы как проверить сомнительную информацию и правдивость фото или видео, а также разберут некоторые украинские новости.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Как сообщала в отчете Freedom House Украина названа "частично свободной" в том числе из-за борьбы с фейковыми новостями как повод.
Напомним также, что Google, Facebook и Twitter выступят единым фронтом против фейковых новостей в Европе.