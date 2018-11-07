Верховной Раде предложено изменить порядок налогообложения акциза на легковые автомобили. Об этом сообщает ЮрЛига.

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики 6 ноября рекомендовал Верховной Раде принять законопроекты № 8487 и № 8488 во втором чтении и в целом, как законы, с учетом поддержанных Комитетом предложений.

В частности, предложено установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу, а для авто с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.

Акцизный налог будет определяться для каждого авто путем применения двух коэффициентов к базовым ставкам акцизного налога.

Первый коэффициент определяется делением объема цилиндров двигателя на 1000 куб. см.

Второй коэффициент равен количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего транспортного средства, до года определения ставки налога.

Для новых транспортных средств и транспортных средств, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1.

Также в проекте определяется ставка акцизного налога для электрических и гибридных легковых транспортных средств и отменяется налогообложение данным налогом кузовов для легковых транспортных средств. Официальный текст законопроектов с учетом поправок пока не обнародован.

Депутаты также рекомендовали Верховной Раде включить в повестку дня девятой сессии законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" (№ 9260), которым предложено повысить акциз на табачные изделия, экологический налог, рентную плату и ввести контроль за целевым использованием топлива.

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