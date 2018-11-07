В Правительстве разъяснили, какие суммы будут компенсированы государством получателям субсидий на оплату коммуналки после повышения тарифов на газ для населения. В Кабмине заверяют, что субсидианты не почувствуют на себе колебаний цены на голубое топливо, сообщает ЮрЛига.

Субсидия зависит от двух факторов - от размера тарифа и доходов граждан. Если доходы граждан не изменяются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не изменяется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии. То есть сумма, которую платит государство за человека, растет по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений.

Напомним, Правительство создало межведомственную рабочую группу по подготовке предложений относительно монетизации жилищных субсидий 26 сентября 2018 года, а 11 октября состоялись ее первое заседание.

Как сообщала "Страна", ранее Гройсман пообещал субсидии всем, кто не сможет заплатить по тарифам.

Мы писали, что в Украине заработала горячая линия, куда можно "стучать" на нечестные субсидии у других.