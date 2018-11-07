Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков прокомментировал высказывание украинского президента Петра Порошенко о том, что РПЦ и её представители должны покинуть Украину и уехать в Россию.

"За последнее время мы привыкли к одиозным, неадекватным и не имеющим под собой никакой почвы заявлениям политического круга Украины. Но эти слова беспрецедентны, потому что ни один уважающий себя президент не будет в публичном поле говорить о том, что представителям той или иной конфессии нужно покинуть его страну", - цитирует его слова РТ.

По словам Волкова, подобные заявления Порошенко говорят о том, что президент плохо разбирается в ситуации внутри страны.

"Нужно отметить, что к Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине относится большинство верующих в стране. Либо господин Порошенко таким образом обращается к своим гражданам, полагая, что они должны уехать в Россию, либо он не знает реальную ситуацию внутри церкви. Никаких представителей РПЦ с административной точки зрения на Украине нет", - заключил он.

"Страна" разбиралась, почему Константинополь отказался признать Киевский патриархат. Синод Константинопольской Церкви не сделал легитимными Киевский патриархат и УАПЦ.

Также отметим, что пишут о Томосе в западных изданиях.