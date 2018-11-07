Верховный суд изменил практику определения места проживания ребенка. С учетом интересов ребенка у матери нет безусловного права на проживание с ней детей. Об этом сообщает "Юрлига".

Большая Палата Верховного Суда основывается на решение ЕСПЧ и Декларации прав ребенка при определении местожительства ребенка. Внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка в силу требований статьи 3 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.

Судьи пришли к выводу, что законодательство Украины не содержит норм, которые бы наделяли кого-либо из родителей приоритетным правом на проживание с ребенком. Кроме того, Декларация прав ребенка не является международным договором.

В соответствии со статьей 6 Европейской конвенции об обеспечении прав детей судебный орган должен предоставить возможность ребенку высказать свое мнение и уделяет ему надлежащее внимание: ребенок может быть заслушан в ходе любого судебного или административного разбирательства, которое касается непосредственно его.

Таким образом, ребенок, достигший 10 лет, имеет право не только быть выслушанным и услышанным, но и право активно участвовать в решении своей судьбы, в частности, в определении местожительства. Лишь в случае совпадения воли трех участников переговорного процесса - матери, отца, ребенка можно достичь мира и согласия.

Учитывая отмеченное, Высший суд оставил в силе решения низших судов, которые, оставив ребенка с отцом, исходили из интересов самого ребенка, учитывая при этом постоянные социальные связи, место учебы и психологическое состояние.

В частности, собранные доказательства свидетельствуют о том, что:

отец постоянно заботится о ребенке, участвует в духовном и физическом развитии;

ребенок посещает дополнительные занятия по иностранному языку, кружки, является членом клуба детского боулинга;

отец учит с ребенком уроки;

на время рассмотрения дела ребенок больше расположен к отцу;

именно у отца обустроено жилье, созданы условия надлежащего воспитания и развития ребенка.

По желанию сына отец не запрещает общение с матерью и бабушками.

Напомним, Большая Палата советует исходить из наилучших интересов ребенка и в делах о предоставлении разрешения на выезд за границу. Но следует помнить, что суд не позволит вывезти ребенка вопреки воле отца, если неизвестны страна и период поездки.

Как сообщала "Страна", в Киеве у матери забрали трех дочерей, которые не ходили в школу и спали на полу.

Напомним, более 2/3 украинских сирот усыновили иностранцы.

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