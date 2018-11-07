Суд отменил сообщение о подозрении в погроме табора ромов на Лысой горе в Киеве координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру.

Об этом сообщил его адвокат Виктор Мороз, передает "УП".

"Суд 30 октября удовлетворил наше ходатайство. Сообщение о подозрении Мазуру отменено", - сказал адвокат.

Как сообщили в прокуратуре Киева, они уже подали апелляцию на это решение, и на 11 ноября назначено заседание в апелляции.

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец пояснила, что решение суда касалось не сути подозрения, а процедуры его вручения. Суд решил, что во время осуществления сообщения о подозрении имели место нарушения.

"Сейчас в апелляционном суде будем настаивать, что подозрение было вручено с соблюдением действующего законодательства", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

В свою очередь Мороз заверил, что они будут оспаривать и новое подозрение, если такое будет.

Как сообщалось, в апреле 2018 года представители националистической организации С14 напали на табор ромов на Лысой горе в Киеве, а также сожгли их палатки и вещи.

10 июля сообщалось, что полиция проводила обыск дома у Мазура.

Позже полиция Киева разместила на своем сайте сообщение о том, что "в ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины".

18 июля Мазура посадили под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

7 августа суд смягчил меру пресечения – Мазура посадили под ночной арест, с 22 часов до 6 утра. Мера пресечения должна была действовать до 18 сентября.

Произошедшее прокомментировал общественный деятель Анатолий Шарий.

"Как я и предупреждал, подозрение Мазуру в нападении на табор ромов отменено. В нападении теперь никто не виноват. Самонапались. Украинская власть в очередной раз дала пососать европейским организациям, требовавшим объективного расследования", - указано в опубликованном сообщении на странице Шарий в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/anatolijsharij

Как сообщала "Страна", в С14 похвастались изгнанием табора ромов с вокзала в Киеве. Отметим, что Евросуд обязал Украину выплатить по 11 тысяч евро каждому из 12 пострадавших под Одессой ромов.