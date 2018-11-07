Студентка Наталья Бурейко пожаловалась в соцсети, что заместитель департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко приставал к ней, а после отказа угрожал девушке. Пост об этом Наталья разместил в Facebook.

По словам Бурейко, с Варченко она познакомилась в социальной сети Tinder.

"В последние недели моя жизнь превратилась в ад. Всё это какой-то сюрреализм и напоминает или неудачный розыгрыш, или фильм ужасов. Всё началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сперва он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе", - написала Наталья.

После девушка решила прекратить общение с Варченко, якобы, из-за агрессивного навязывания со стороны мужчины необходимости интимной близости.

"Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Всё бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились. Каким-то образом он узнал обо мне всё. Адреса меня и моих близких, номера телефонов, стал писать смс-ки и требовать контакта, угрожая физической расправой", - делится Бурейко.

Бурейко приложила часть переписки, а также "подарок" в коробке из куринных ног.

Фото: facebook.com

После этого поста Наталья уточнила, что ей пришли угрозы с требованием удалить публикацию.

Публикация вызвала большой резонанс в социальных сетях и огромное количество перепостов.

В тоже время, следует отметить, что Александр Варченко является мужем первого заместителя главы Госбюро расследований Ольги Варченко.

Учитывая, что внутри ГБР идет сейчас война между руководителем Госбюро Трубой (считается человеком Пашинского и Турчинова) и частью других высокопоставленных сотрудников, включая Варченко (ориентируется на Банковую), нельзя исключать, что появление этой информации - часть этой войны.

Поэтому достоверность обвинений в адрес Александра Варченко нуждается в дополнительной проверке. Тем более, что прием с обвинениями в домогательства ранее уже использовался для дискредитации украинских политиков. Например - экс-министра финансов Украины Данилюка.

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