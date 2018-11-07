Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич пообщался с журналистами накануне матча группового этапа Лиги Европы против французского "Ренна" в Киеве. Его цитирует пресс-служба вице-чемпиона Украины.

- "Динамо" постоянно выходит вперед в матчах Лиги Европы, но затем пропускает и имеет проблемы. Как этого избежать?

- "Думаю, вы смотрите не только матчи "Динамо", а потому знаете, что все команды забивают и пропускают. Главный фактор - чтобы был баланс, чтобы команда понимала, что делать, когда она выигрывает или проигрывает, как нужно играть с мячом и без мяча.

- Что с Пиваричем? На какое время он вылетел?

- Йосип выбыл дней на десять. Сейчас он проходит восстановление.

- Когда вернется в общую группу Беседин?

- Артем вернулся из Хорватии, но еще занимается по индивидуальной программе с тренером по физподготовке. Когда футболисты поедут в сборные, он останется в расположении клуба и, надеюсь, будет работать уже наравне со всеми.

- Все мы наблюдали за эпопеей с Кадаром относительно его дисквалификации. Насколько он готов к завтрашнему поединку после вынужденной игровой паузы?

- Он выпал из игрового цикла, но я не думаю, что это повлияет на его функциональное состояние. Тамаш работал вместе с нами, находится в игровом тонусе, до этого провел много матчей. А как сложится завтрашняя игра - увидим завтра вечером.

- После победы во Франции болельщики не воспримут другого результата, кроме домашней победы. Является ли это дополнительной ответственностью для команды?

- Нет команды, которая выходила бы на поле и не думала о победе. В нашей группе каждая игра для каждой команды - решающая. В случае победы завтра мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход в плей-офф. Понимаем важность завтрашнего поединка, но после него будут еще два матча. Ребята будут отдавать все силы ради положительного результата", - сообщил наставник "Динамо".

"Страна" сообщила все результаты, расписание матчей в группе К Лиги Европы перед киевским матчем "Динамо" - "Ренн".

Напомним, где сегодня смотреть матч Манчестер Сити - Шахтер.