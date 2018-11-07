Валютный завал, устроенный на межбанке, вылился 7 ноября в удешевление доллара еще на 4 копейки (на 18 копеек с начала недели), и остановился вечером в рамках 27,90-27,91 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На рынок с самого утра полился огромный поток доллара, который не успевали раскупать импортеры. "Так совпало, что в один день сошлось сразу несколько крупных продавцов, иногда такое бывает. Конвертировали клиентскую выручку, причем обе системообразующие для межбанка отрасли - и металлурги, и аграрии", - отметил Гриненко.

Это первая и основная версия, объясняющая резкий сброс валюты. Вторая, которую считают второстепенной, сводится к чисто банковскому вопросу: повышенному спросу на гривну из-за необходимости выполнять новый экономический норматив от Нацбанка - LCR. Ее подтверждали не все банки, хотя достаточно активно обсуждали.

Что это дало

Возможно в любой другой день, валютные распродажи не так бы сильно давили на курс, но сегодня они совпали еще и с ограниченным спросом. У компаний и банков тотально не хватало гривны для валютных приобретений. Потому главным скупщиком "американца" стал Нацбанк, причем глобальным скупщиком. Он не просто вышел на торги в анонимном режиме через Matching, как раньше, но еще и провел открытый валютный аукцион, чего не делал уже два месяца.

"Факторами влияния на сегодняшние разнонаправленные курсовые тренды стали утренние оправдавшиеся ожидания рынка по дальнейшему сокращению спроса на фоне уменьшения гривневой ликвидности в системе (остатки на корсчетах банков сократились на 6,6 млрд грн), что мотивировало Нацбанк к более радикальным действиям, чем уже привычный выкуп излишков предложения в формате Matching", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Надо сказать, НБУ грамотно сманипулировал рынком. Сначала заявил о готовности купить очень крупную сумму на открытом аукционе - до $100 млн. Чтобы продавцы взбодрились, и курс доллара не сильно проваливался вниз. А уже в ходе проведения аукциона проигнорировал 8 заявок на продажу: выкупил не весь предложенный доллар - лишь $57,4 млн. из $92,7 млн. Хорошую порцию валюты оставил на рынке. Что позволило опустить курс доллара, но не сильно (серьезные курсовые провалы невыгодны регулятору, поскольку раскачивают рынок).

Благодаря отсечению Нацбанком на аукционе заявок на 27,9050 грн/$ (средний курс составил 27,9013 грн/$), котировки межбанка провалились лишь на 4 копейки. Хотя еще утром были все шансы уйти к 27,75-27,80 грн/$. Центробанк же смог солидно увеличить свои валютные резервы: банкиры утверждают, что он брал доллар не только на аукционе, но и в Matching, и совокупно мог взять сегодня с рынка порядка $70-75 млн. Конечно оценки приблизительные, ведь в Matching торгуют в анонимном режиме, и нельзя быть до конца уверенным в контрагенте.

Люди пошли за валютой



Благодаря всем этим перипетиям, доллар заметно подешевел и на наличном рынке. Ушел ниже психологического уровне в 28,0 грн./$: минимальный ценник на продаже людям сегодня оказался на 27,96 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений). При этом средний ценовой коридор находился в рамках 28,0-28,10 грн./$, и в нем было предостаточно валютных продавцов: ОТП Банк, Банк Пивденный, Альфа Банк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Кредобанк, Приватбанк, Идея Банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк и др.

Самый дорогой доллар банки отдавали по 28,20 грн/$ (Банк Альянс).

А выкуп валюты у населения происходил 27,15-28,04 грн/$.

При этом финансисты отмечали сокращение валютных продаж: люди стали намного меньше сдавать подешевевшего доллара, а в некоторых регионах даже ощущалось увеличение валютной покупки. Люди пользовались моментом, и старались взять "американца" пока он не подорожал.

Что дальше

Банкиры считают, что в такой ситуации будут сокращаться валютные продажи, и курс доллара начнет стабилизироваться.

"Если люди будут все активнее приобретать наличный доллар, то это начнет давить и на безналичный рынок. Так усилится спрос, и сбалансируется предложение. Оно, думаю, будет стабильным, но вряд ли таким же большим как сегодня. Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 27,90-27,95 грн./$. И может двигаться возле этих отметок", - отметил Юрий Гриненко.

А его коллеги допускает даже коррекцию вверх. Например, Олег Куринной спрогнозировал на 8 ноября торговлю в рамках 28,0-28,10 грн/$.

Как сообщала "Страна", банкиры объяснили, почему доллар дешевеет и какой курс ждать в Украине завтра.

Ранее курс доллара в понедельник упал, но уже во вторник казначеи ждут оживления спроса.