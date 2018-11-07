Судебный следователь Монако выдвинул обвинения против российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, которого задержали прямо перед матчем его футбольной команды. Бизнесмена задержали в деле о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает ВВС.

Между тем, французская газета Nice-Matin сообщила со ссылкой на главного прокурора, что Дмитрий Рыболовлев отпущен на свободу под подписку о невыезде. Агентство отмечает, что обвинения были выдвинуты после более чем 24 часов допросов.

По словам главного прокурора Монако Сильви Пети-Леклер, "действия в рамках расследования должны продолжиться до вечера, и, может быть, до завтрашнего утра". В то же время прокурор заявила Bloomberg, что она не осведомлена о точных деталях обвинений.

Дмитрий Рыболовлев был вызван повесткой и сам явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с его арт-дилером Ивом Бувье. В частности, вопросы у следствия вызывала переписка, обнаруженная в ходе расследования в телефоне адвоката Татьяны Бершеды.

В 2017 году во французской прессе появились публикации этой переписки, которая, по утверждению, в частности, газеты "Монд", указывала на то, что Дмитрий Рыболовлев воспользовался связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие, которое ведется по его иску к Бувье.

Рыболовлев в 2011 году приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако", а также потратил значительную сумму на покупку произведений искусств. В 2015 году он обвинил женевского арт-дилера Бувье в выставлении более высокого счета за 37 картин, в том числе, авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне, что позволило швейцарцу получить переплату в $1 млрд.

Фото: google.com.ua

Как сообщала "Страна", Дмитрий Рыболовлев попал в список политиков и бизнесменов России из "кремлевского доклада" США.

Также "Страна" писала, как Рыболовлева объявили персоной нон-грата в Монако и попросили держаться подальше.