После обысков у лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной, в СБУ сообщили об обнаружении килограммового слитка золота, документов и электронных носителей.

"У этой гражданки, кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, которые свидетельствуют о ее противоправной деятельности, наши сотрудники обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора Лаврову", - отмечается в сообщении СБУ на странице в Фейсбуке в среду, 7 ноября.

В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Елены Бережной проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также информируют, что прошли обыски и у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги. "Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором", - указано в сообщении.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщала "Страна", 6 ноября сотрудники СБУ проводили обыски у ряда общественных деятелей, в том числе у матери погибшего народного депутата от Партии регионов Елены Бережной. В результате женщина была госпитализирована, а понятых под охраной увезли сотрудники СБУ.