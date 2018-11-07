Во Львове в пригородной маршрутке умерла 60-летняя женщина. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на региональное управление Нацполиции в среду, 7 ноября.

"Женщина умерла в маршрутке №131, курсирующий по маршруту Рясное-Русское – King Cross Leopolis. Женщине внезапно стало плохо в маршрутке и она скончалась до приезда медиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители, выяснили, личность умершей и то, что она является жительница Львова. Ее тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.

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