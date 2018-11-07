Взрывы в Черниговской области, на территории арсенала Минобороны под Ичней в прокуратуре назвали следствием диверсии. Об этом 7 ноября сообщил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, передает "Громадське".

"Кто-то проник на склад (в Ичне - прим. ред.) и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное предмет и кем", – сказал Рябенко.

Как сообщала "Страна", прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах в Ичне. При этом командира охраны арсенала в Калиновке оштрафовали за пьянство на службе.

Напомним, что по данным ГСЧС треть Украины усеяна взрывоопасными предметами. Во время ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов вблизи Балаклеи, Калиновки, Сватово очищено более 66 тыс га, обезврежено 45 тыс взрывоопасных предметов.