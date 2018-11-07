В Днепре зафиксирован новый случай школьного буллинга. Девушка-подросток избила школьницу на глазах других и заставила ее стать на колени. Об этом сообщает "ТСН". Приятели агрессорки снимали избиение, а вмешаться даже не пытались. Зато сопровождали избиение шутками и поощрением к новым ударам. Мать потерпевшей написала заявление в полицию.

На видео видно, как девушка несколько раз наотмашь бьет другую по лицу, в то время как вокруг стоят другие подростки.

Личность нападавшей установили и нарушили уголовное производство. Наказание грозит и родителям нападавшей. Тем временем в областной полиции сообщили, что в этом году по области зафиксировано семь фактов нанесения легких телесных повреждений ребенком другому ребенку, ответственность за которое предусмотрено ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Видео: youtube.com/ ТСН

Как сообщала Страна, в Раде решили наказывать за буллинг в учебных заведениях, а также штрафовать родителей и учителей.

Ранее мы писали, что в Украине за год поданы сотни тысяч жалоб на буллинг.

Также в Черкасской области сверстники избили третьеклассника до комы, у него вырваны волосы, отбиты органы.