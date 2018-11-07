В Николаеве пожилая женщина с тростью нарисовав свастику на памятнике пограничникам, который находится на Аллее боевой славы в парке Победы. Об этом сообщают "Новости-N".

Случай вандализма произошел еще в сентября, и только на днях видео попало в интернет. На видео ролик с камер уличного наблюдения видно, как женщина весьма преклонного возраста пришла к памятнику и некоторое время неспешно ходила рядом, ожидая, пока уйдут люди.

После этого бабушка взобралась на постамент и разрисовала памятник (на третьей минуте видео).

Сгорбленная старушка рисует свастику на памятнике Фото: novosti-n.org

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