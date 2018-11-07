Курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины в среду, 7 ноября, продолжил дешеветь. Гривня укрепилась до 27,9025 грн/$1 с 27,94 грн/$1 днем ранее.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков. К окончанию торгов 7 ноября курс гривни торговался в диапазоне 27,89-27,915 грн/$1.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс по отношению к доллару на четверг, 8 ноября до уровня 27,896958 грн/$1. Накануне он составлял 27,955840 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по покупке валюты в среду удовлетворил 17 заявок на общую сумму $57,4 млн. На аукцион объемом до $100 млн было подано 25 заявок на общую сумму $92,7 млн по курсу от 27,895 грн/$1 до 28 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 27,905 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9013 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 7 ноября укрепился до 27,898 грн/$1 с 27,9583 грн/$1.

Как сообщала "Страна", с 4 по 9 ноября эксперты МВФ будут пребывать в Киеве. Они выдадут рекомендационные установки правительству Украины по поводу государственного бюджета на 2019 год.

Отметим, что американцы выразили недовольны мерами по государственной поддержке украинской угольной отрасли, которые планирует ввести правительство Гройсмана.