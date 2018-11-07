Курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины в среду, 7 ноября, продолжил дешеветь. Гривня укрепилась до 27,9025 грн/$1 с 27,94 грн/$1 днем ранее.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков. К окончанию торгов 7 ноября курс гривни торговался в диапазоне 27,89-27,915 грн/$1.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс по отношению к доллару на четверг, 8 ноября до уровня 27,896958 грн/$1. Накануне он составлял 27,955840 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по покупке валюты в среду удовлетворил 17 заявок на общую сумму $57,4 млн. На аукцион объемом до $100 млн было подано 25 заявок на общую сумму $92,7 млн по курсу от 27,895 грн/$1 до 28 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 27,905 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9013 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 7 ноября укрепился до 27,898 грн/$1 с 27,9583 грн/$1.

Как сообщала "Страна", с 4 по 9 ноября эксперты МВФ будут пребывать в Киеве. Они выдадут рекомендационные установки правительству Украины по поводу государственного бюджета на 2019 год. 

Отметим, что американцы выразили недовольны мерами по государственной поддержке украинской угольной отрасли, которые планирует ввести правительство Гройсмана.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!