Генпрокуратура отправила в суд обвинительный акт в отношении депутата Одесского областного совета и его сообщника, который предлагал 500 тысяч долларов взятки должностному лицу НАБУ. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Напомним, мы сообщали, что речь идет об Олеге Бабенко.

Обвинительный акт направили 7 ноября в Печерский районный суд Киева по ч. 3 ст. 369 УК Украины для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

В то же время пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что указанный фигурант дела находится на территории Украины. "За него внесен залог, он вовремя приходил на допросы", - сообщил Лысенко.

По информации ведомства, чиновник предлагал взятку в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, бенефициаром которого является депутат Одесского областного совета. Следствие считает, что предприятие задействовано в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы. В деле речь идет о деньгах, полученные от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам.

Ранее "Страна" сообщала, что посредником при огромной взятке сотруднику НАБУ одесским депутатом оказался внештатник НАБУ.