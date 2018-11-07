В международном песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле, примут участие представители 42 стран. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Кроме Израиля, а также Украины, свое участие в конкурсе подтвердили Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. В то же время, Болгария отказалась участвовать в Евровидении-2019 из-за финансовых вопросов.

"В прошлом году Нетта позволила себе мечтать и выиграла конкурс в Лиссабоне. Мы в восторге от того, что в Тель-Авиве будут представлены 42 страны, и надеемся, что участники-вещатели вдохновлены той же мечтой", - сказал исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

Напомним, победителем конкурса Евровидение в Лиссабоне стала конкурсантка от Израиля Нетта Барзилай. С песней Toy она набрала 529 баллов. Благодаря ее победе 64-й музыкальный конкурс Евровидение-2019 пройдет в израильском Тель-Авиве. Полуфиналы конкурса назначены на 14 и 16 мая, а финал состоится 18 мая. Организаторы назвали лозунг Евровидения-2019.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны даты украинского отбора на Евровидение-2019.