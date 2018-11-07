В среду, 7 ноября, были обнаружены беспилотники, летавшие вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения подразделений ВСУ.

Их выявили в Запорожской и Черкасской областях. Охрана складов открыла огонь по БПЛА и задержала лиц, которые их запустили. Все произошедшее оказалось учениями, говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Мобильные группы военных частей обследовали близлежащие территории и задержали лиц, управлявших дронами. Немедленно было сообщено подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в зоне их ответственности", - говорится в сообщении.

Как выяснилось впоследствии, полеты БПЛА проходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности.

"Личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов", - заявили в Генштабе.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщала "Страна", предыдущий раз беспилотники были обнаружены 5 ноября, когда охрана складов горюче-смазочных материалов заметила приближение БПЛА на высоте 300 метров до запретной зоны.

Накануне, 4 ноября, в запретной зоне над арсеналом ВСУ также была зафиксирована работа беспилотника. Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы немедленно подавили радиоканалы, управлявшие БПЛА.