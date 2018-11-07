Из официального магазина Google Play удалили мобильное приложение для электронных обращений граждан "КГГА 1551", через которое можно было пожаловаться на проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере транспорта и благоустройства Киева. Об этом сообщил медиа-юрист Клим Братсковский в Facebook.

"Приложение отсутствует в Google Play, так как в КГГА нет денег на техническую поддержку, правда деньги на золотые лестницы есть", – сообщил автор запроса.

В ответе КП "ГИВЦ" говорится, что приложение может быть возвращено в случае, если КГГА выделит на это средства в 2019 году.

Киевляне не смогут оставить жалобу на работу коммунальщиков через приложение для Android Фото: Facebook/Клим Братковский

Напомним, пользователи Android жалуются на обновления Google Play перестали работать некоторые приложения.

Также "Страна" писала, как в Google Play обнаружены приложения, ворующие пароли у доверчивых пользователей.

Как сообщала "Страна", с октября в Украине можно оформить субсидию на абонплату обслуживания коммунальных услуг.