Сегодня, 7 ноября, председатель секретариата комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блыстив, которая обвиняла нардепа Сергея Пашинского (Народный фронт) в угрозах, уволена за нарушение присяги госслужащего. Об этом заявил председатель комитета Пашинский, передают Украинские новости.

"Указом от 1 ноября руководитель секретариата Блыстив Татьяна Ивановна уволена с занимаемой должности за нарушение присяги государственного служащего", - сказал он. На указанную должность комитет назначил Оксану Дмытрив.

До этого Служба безопасности Украины начала расследовать дело по факту угроз Пашинского в адрес руководителя секретариата Блыстив. Женщина утверждает, что Пашинский 4 июля угрожал убить ее и членов ее семьи. Блыстив подала заявление на депутата в Генеральную прокуратуру. Генпрокуратура открыла уголовное производство и поручила его расследовать Службе безопасности Украины. В свою очередь Пашинский отрицает угрозы в адрес Блыстив и обвиняет ее в присвоении средств из зарплатного фонда помощников депутата.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ засекретила дело об угрозах Пашинского секретарю комитета Рады.

Также мы писали о том, что стало известно, как Пашинский "решал вопрос" по чиновнице Рады.