Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит Хозяйственный суд города Киева взыскать с Кабинета Министров компенсацию в размере 6,6 млрд гривен. Об этом говорится в определении суда, передают Украинские Новости.

В октябре 2018 года "Нафтогаз" обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к Кабинету Министров о взыскании в счет возмещения причиненного вреда в размере 6 633,86 млн гривен.

Исковые требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб на данную сумму.

Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 3 октября принято исковое заявление к рассмотрению и открытию производства.

Ранее стало известно, Нафтогаз решил попросить из бюджета-2019 230 миллиардов, а перечислить туда почти в 2 раза меньше.

Как сообщала "Страна", ранее в "Нафтогазе" установили конечную цену на газ для населения и предприятий до 30 апреля 2019.

Также суд отменил штраф Коболеву, который скрыл список получивших миллионные премии "Нафтогаза".