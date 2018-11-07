Лексикографы (составители словарей) из Collins Dictionary выбрали слово 2018 года. Им стало "Single-use", что в переводе означает "одноразовый".

При его выборе эксперты изучили 4,5 миллиарда слов. "Одноразовый" было выбрано "в связи с повышением его значимости в последнее время".

У людей повысилась осведомленность относительно проблем, которые вызывает одноразовая продукция. К тому же, недавно в Европарламенте было принято решение о запрете на одноразовые пластиковые изделия.

"Изображения дрейфующего пластика в самых отдаленных океанах, - трубочек, бутылок и пакетов, - привели к глобальной кампании по сокращению их использования. Количество использований слова "одноразовый" выросло в четыре раза с 2013 года", - прокомментировали свой выбор специалисты по словам.

Как сообщала "Страна", историки опубликовали греческий папирус о спасении котенка в Древнем Египте. История, описанная на папирусе подтверждает, насколько серьезно египтяне относились к случаям непочтительного или небрежного отношения к кошкам.

Отметим, что Трамп назвал главные фейки о нем за прошлый год.