В Украине с 1 января 2019 года вводятся новые тарифы за транзит трафика на перенесенные номера для мобильных операторов. Об этом сообщает "Юрлига".

Соответствующее решение установила национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) от 9 октября 2018 № 525, решение обнародовано 31 октября.

Решение направлено на избежание возможных злоупотреблений операторами с существенным рыночным преимуществом на рынке транзита трафика путем установления для них предельной регулируемой таксы за транзит трафика на перенесенные номера в размере 0,03 грн/мин.

Расчетные таксы за услуги пропуска трафика во время предоставления услуг местной телефонной связи в размере 0,02 грн/мин,

за услуги пропуска трафика во время предоставления услуг междугородной телефонной связи в размере 0,09-0,12 грн/мин,

за услуги пропуска трафика во время предоставления услуг подвижной (мобильной) телефонной связи в размере 0,09-0,12 грн/мин,

за услуги транзита трафика голосовой телефонии к телекоммуникационным сетям операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынке услуг транзита трафика на сетях фиксированной и подвижной (мобильной) связи в размере 0,03 грн/мин. Все таксы приведены без учета НДС.

Это одно из мероприятий, связанных с внедрением в Украине с 1 мая 2019 услуги переноса номеров (MNP). Таким образом, расчетная такса за пропуск трафика на перенесенные номера в случае возникновения транзита будет состоять из стоимости транзита и терминации и останется неизменной - 0,15 грн/мин.

Как сообщала "Страна", перейти со своим номером к другому мобильному оператору Украины можно будет с мая 2019 года.

Ранее "Укртелеком" решил заменить всю проводную связь на мобильную. Уже запущен пилот.