Шевченковский райсуд Киева подтвердил, что экс-главу агрохолдинга Николая Гуту, которого экстрадировали из Швейцарии, отпустили под личное обязательство, но о такой мере пресечения ходатайствовала полиция. Об этом сказано в сообщении суда в Facebook.

"6 ноября 2018 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд г. Киева поступило ходатайство следователя СУ ГУ Национальной полиции в г. Киеве, о применении меры пресечения в виде личного обязательства в отношении Гуты Николая Ивановича-подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК Украины (Мошенничество)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева указанное ходатайство было удовлетворено и применена к подозреваемому мера пресечения в виде личного обязательства.

"Обращаем внимание на то, что следственный судья исходя из общих принципов уголовного производства, принципов состязательности сторон и диспозитивности, не имеет права выходить за пределы ходатайства и применять более строгую меру пресечения, чем об этом просит сторона обвинения в своем ходатайстве", - подчеркивает пресс-служба.

Фото: facebook.com

Напомним, что пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко заявил СМИ, что "Шевченковский райсуд, не учтя просьбу прокуратуры о содержании под стражей, принял решение отпустить под личное обязательство только что экстрадированного из Швейцарии в Украину гр. Г.".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину экстрадировали экс-руководителя агрохолдинга Мрия Николая Гуту.

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