В Украинском центре оценивания качества образования утвердили характеристики сертификационных работ по 11 предметам Внешнего независимого оценивания (ВНО\ЗНО). Они определены в приказе УЦОКО.

Утверждена общая характеристика сертификационной работы (теста) внешнего независимого оценивания 2019 года по украинскому языку и литературе, по истории Украины, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, математике, географии, биологии, физики, химии.

Приказом определено, что сертификационная работа по украинскому языку и литературе состоит из трех частей и содержит 58 заданий, на выполнение которых отводится 3 часа (180 минут).

При этом результаты задач 1 и 3 части будут засчитаны как государственная итоговая аттестация для тех участников ВНО, которые в 2019 году получают полное среднее образование. Максимальное количество баллов, которое участник может набрать, правильно выполнив все задания, 104.

Сертификационная работа по истории Украины состоит из двух частей, результаты заданий 1 части (по выбору участника ВНО) будут засчитаны как государственная итоговая аттестация. Работа содержит 60 заданий, на выполнение которых отводится 150 минут. Максимальное количество баллов 94.

Сертификационные работы по иностранным языкам будут содержать 59 заданий, на выполнение которых отводится 150 минут. Максимальное количество баллов - 72.

Характеристики сертификационных работ опубликованы на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе Предметы ВНО.

В 2019 году основная сессия ВНО пройдет с 21 мая до 13 июня. Дополнительная сессия - с 26 июня по 12 июля. Регистрация на ВНО продлится с 5 февраля до 25 марта.

Регистрация на пробное ВНО пройдет с 8 по 31 января. Оно состоится 16 и 23 марта.

Каждый участник внешнего независимого оценивания может пройти тест не более чем по четырем школьным предметам. Результаты ВНО по трем предметам зачтут как результат государственной итоговой аттестации для тех лиц, которые в 2019 году получают полное среднее образование.

Каждый выпускник школы для получения аттестата должен сдать три обязательных предмета: украинский язык и литературу (обязательно), математику или историю Украины. Третий предмет ученик должен выбрать из оставшихся 11.

Учащиеся (студенты) учреждений высшего образования 1-2 уровней аккредитации и заведений профтехобразования должны сдавать ВНО по украинскому языку-литературе, а также математике или истории Украины на выбор.

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