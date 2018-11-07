Сегодня, 7 ноября, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, умершую в результате нападения, похоронили на кладбище в поселке Геологов вблизи Херсона, на центральной аллее. Об этом сообщает УНИАН.

Церемония прощания с Екатериной Гандзюк происходила во Дворце молодежи и студентов. По разным оценкам, с активисткой пришли попрощаться от 500 до тысячи человек.

Оказать последние почести Гандзюк пришли представили городской и областной власти, депутаты разных уровней, общественные активисты.

Фото: unian.net

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в местную больницу. Позже ее перевели на лечение в Киевский городской ожоговый центр. Следователи изменили квалификацию нападения на активистку после смерти.

По информации генпрокурора Юрия Луценко, правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства Гандзюк.

Как сообщала "Страна", перед похоронами Гандзюк радикалы из С14 зажгли файеры возле здания полиции Херсона.