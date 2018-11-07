Генпрокурор Юрий Луценко подал президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пишет Интерфакс-Украина. "Да, такое заявление подано", - сказала она в комментарии агентству.

Напомним, 6 ноября генеральный прокурор Украины Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле. "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не держится, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал генпрокурор.

После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".

По Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет. Согласно ст. 42 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию. Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.

Ранее "Страна" сообщала, что нардепы не поддержали отставку Луценко на рейтинговом голосовании.

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