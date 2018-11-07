В четверг, 8 ноября, погода в Украине существенно не изменится, ночью ожидаются заморозки, а днем солнечно и без осадков. Утром и ночью в большинстве областей будут образовываться туманы, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве регионов будет без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от +1° тепла до -4° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны +2...+7° тепла; днем +7...+12°, в западных областях и в Крыму местами +13...+15°.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем +8…+10 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…-2 градусов, днем +9…+11 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем +9...+11° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +19,6 градусов тепла в 1927 году, самая низкая - ночью на отметке -12,4 градусов мороза в 1891 году.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", причина все еще теплой погоды ноября - антициклон, который господствует в стране на протяжении последних дней. Ни в одной из областей не будет дождей или снега, зато утром ожидаются довольно сильные туманы, а также изморозь.

Ранее синоптик показала фото антициклона Zouhir, который не дает холодам прийти в Украину.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на всю неделю в Киеве.