Президент Дональд Трамп получил много поздравлений после состоявшихся в США промежуточных выборах губернаторов и парламента (Сената и Конгресса).

"Получил так много поздравлений от такого количества людей с нашей большой победой прошлой ночью, в том числе из иностранных государств (от друзей), которые ждали меня и надеялись на торговые сделки", - написал американский лидер в Twitter.

Также Трамп добавил, что в 11:30 в США (18:30 по Киеву) он проведёт пресс-конференцию в Белом доме. Она посвящена результату Республиканской партии на промежуточных выборах. Однопартийцы Трампа сохранили контроль на Сенатом (верхней палатой парламента), но лишились большинства в Палате Представителей (нижней палате).

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", после потери республиканского большинства в Палате представителей Трамп поздравил демократов с победой.

Отметим, что Макрон выступил за независимую от США европейскую армию.